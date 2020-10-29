«  
  »

Сара Джессика Паркер поделилась редкими семейными снимками в честь 18-летия сына

Сегодня старшему сыну 55-летней Сары Джессики Паркер и 58-летнего Мэттью Бродерика Джеймсу исполняется 18 лет. В связи с этим звезда сериала «Секс в большом городе» поделилась архивными семейными снимками, на которых показала именинника в детстве.

Сара Джессика Паркер с сыном Джеймсом 

Сара Джессика Паркер с сыном Джеймсом

Сын Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика Джеймс 

Мой любимый сын Джеймс Уилки, в этот день тебе исполняется 18 лет. Я удивляюсь тому, как пролетели эти годы, и тому, каким молодым мужчиной ты становишься. Моя любовь к тебе — это ноющая боль и уважение. В то время как ты идешь вперед навстречу будущему, я продолжаю оставаться главным, непоколебимо уверенным и счастливым свидетелем твоего предстоящего года,

— написала актриса.

Сара Джессика Паркер с сыном Джеймсом 

Сын Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика Джеймс 

Сын Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика Джеймс 

Помимо Джеймса, Сара и Мэттью также воспитывают 11-летних дочерей-близнецов Мэрион и Табиту. Пару лет назад звезда признавалась в интервью, что очень гордится тем, какими людьми растут их с мужем дети.

Иногда я просто сижу на лестнице, когда они едят на кухне. И я просто слушаю. Их разговоры меня очаровывают. Я очень счастлива, что сын становится молодым мужчиной,

— говорила она.

Несмотря на большую любовь, своих детей Сара совсем не балует и учит их ценить то, что они имеют.

29 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  