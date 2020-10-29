Сара Джессика Паркер поделилась редкими семейными снимками в честь 18-летия сына

Сегодня старшему сыну 55-летней Сары Джессики Паркер и 58-летнего Мэттью Бродерика Джеймсу исполняется 18 лет. В связи с этим звезда сериала «Секс в большом городе» поделилась архивными семейными снимками, на которых показала именинника в детстве.

Сара Джессика Паркер с сыном Джеймсом

Мой любимый сын Джеймс Уилки, в этот день тебе исполняется 18 лет. Я удивляюсь тому, как пролетели эти годы, и тому, каким молодым мужчиной ты становишься. Моя любовь к тебе — это ноющая боль и уважение. В то время как ты идешь вперед навстречу будущему, я продолжаю оставаться главным, непоколебимо уверенным и счастливым свидетелем твоего предстоящего года,

— написала актриса.

Помимо Джеймса, Сара и Мэттью также воспитывают 11-летних дочерей-близнецов Мэрион и Табиту. Пару лет назад звезда признавалась в интервью, что очень гордится тем, какими людьми растут их с мужем дети.

Иногда я просто сижу на лестнице, когда они едят на кухне. И я просто слушаю. Их разговоры меня очаровывают. Я очень счастлива, что сын становится молодым мужчиной,

— говорила она.

Несмотря на большую любовь, своих детей Сара совсем не балует и учит их ценить то, что они имеют.