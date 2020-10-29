Россиянам запретили приводить на пляжи животных и плавать на бревнах

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям утвердило единые правила пользования пляжами на территории России. Документ, вступающий в силу с января 2021 года, опубликован на портале правовой информации. Ранее такие правила утверждались регионами самостоятельно.
В документе оговариваются обязанности как владельцев, так и посетителей пляжа.
Так, посетителям запрещено:
- загрязнять и засорять зону купания и территорию пляжа;
- использовать не по назначению оборудование пляжа и спасательные средства;
- купаться при подъеме красного (черного) флага, обозначающего, что купание запрещено;
- заплывать за буйки, обозначающие границы зоны купания;
- плавать на предметах, не предназначенных для этого (в том числе досках, бревнах и лежаках);
- срывать или притапливать буйки, менять их местоположение;
- прыгать в воду с не приспособленных для этих целей сооружений;
- приводить на пляж животных, за исключением собак-поводырей;
- играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах;
- допускать действия на воде, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся;
- подавать ложные сигналы тревоги;
- оставлять без присмотра детей независимо от наличия у них навыков плавания.
Leave a Reply