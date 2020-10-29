Россиянам запретили приводить на пляжи животных и плавать на бревнах

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям утвердило единые правила пользования пляжами на территории России. Документ, вступающий в силу с января 2021 года, опубликован на портале правовой информации. Ранее такие правила утверждались регионами самостоятельно.

В документе оговариваются обязанности как владельцев, так и посетителей пляжа.

Так, посетителям запрещено: