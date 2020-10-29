«  
  »

Россиянам запретили приводить на пляжи животных и плавать на бревнах

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям утвердило единые правила пользования пляжами на территории России. Документ, вступающий в силу с января 2021 года, опубликован на портале правовой информации. Ранее такие правила утверждались регионами самостоятельно.

В документе оговариваются обязанности как владельцев, так и посетителей пляжа.

Так, посетителям запрещено:

  • загрязнять и засорять зону купания и территорию пляжа;
  • использовать не по назначению оборудование пляжа и спасательные средства;
  • купаться при подъеме красного (черного) флага, обозначающего, что купание запрещено;
  • заплывать за буйки, обозначающие границы зоны купания;
  • плавать на предметах, не предназначенных для этого (в том числе досках, бревнах и лежаках);
  • срывать или притапливать буйки, менять их местоположение;
  • прыгать в воду с не приспособленных для этих целей сооружений;
  • приводить на пляж животных, за исключением собак-поводырей;
  • играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах;
  • допускать действия на воде, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся;
  • подавать ложные сигналы тревоги;
  • оставлять без присмотра детей независимо от наличия у них навыков плавания.
29 октября, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  