Россия попросила отсрочки по выплате $57 млрд экс-акционерам ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов 30 октября рассмотрит заявление России в рамках разбирательства по делу о компенсациях бывшим акционерам ЮКОСа, сообщил замглавы Минюста РФ Михаил Гальперин. По его словам, Россия попросила приостановить исполнение решения Апелляционного суда Гааги о выплате им $57 млрд, пишет РИА «Новости».

Напомним, в июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им $57 млрд. В 2016 году окружной суд Гааги отменил это решение, пояснив, что данное дело вообще не находится в компетенции Гаагского арбитража. Однако в феврале 2020 года апелляционный суд Гааги вновь удовлетворил жалобу экс-акционеров. Вердикт предполагает запуск процедуры ареста российских активов за рубежом.

Россия обжаловала это решение суда в мае.