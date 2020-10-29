Как выбрать репетитора ребенку Баррель нефти Brent обвалился ниже $39 » Правительство Украины направило деньги из Фонда борьбы с Covid-19 на производство сериалов Кабинет министров дал добро на использование средств из Фонда борьбы с коронавирусом для производства украинских сериалов. Об этом заявили в пресс-службе Минкульта. Как сообщается, соответствующий проект постановления Кабмин принял 28 октября. «Документ, в частности, позволяет использовать бюджетные средства на покрытие расходов на реализацию отдельных периодов производства телевизионных сериалов патриотического направления. Это позволит более эффективно использовать 100 млн гривен, выделенных на создание этого общественно значимого аудиовизуального контента и поддержку киноотрасли в условиях коронакризиса», — говорится в сообщении.

загрузка...