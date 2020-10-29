Первый китайский марсоход отправится на юг равнины Утопия

Стали известны координаты предполагаемого места высадки первого китайского марсохода, которая намечена на весну 2021 года. Основной площадкой стала ровная местность в южной части равнины Утопия, где могли течь грязевые потоки, а резервной — участок поверхности в юго-восточной части Утопии, где в древности текли потоки лавы, сообщается на сайте Space.com.

«Тяньвэнь-1» это первая марсианская миссия Китая, состоящая из орбитального зонда и посадочной платформы с марсоходом. Ожидается, что аппараты, стартовавшие летом этого года, смогут успешно провести маневр выхода на орбиту вокруг Марса и мягкую посадку на Красную планету, а также исследовать ионосферу и климат планеты, состав поверхностного слоя Марса и его рельеф. В настоящее время «Тяньвэнь-1» находится на этапе перелета к Марсу, миссия уже совершила первую из четырех коррекций курса и прислала селфи.

Ранее уже было известно о том, что высадка 240-килограммового марсохода должна состояться в районе ударного бассейна равнина Утопия. Теперь же стали известны координаты места посадки: 110.318 градуса восточной долготы и 24.748 градуса северной широты. Посадочная платформа высадится в южной части Утопии, для которой характерна относительно ровная поверхностью с кратерами и эоловыми формами рельефа. Предполагается, что в этой области могли выходить на поверхность планеты грунтовые воды, создавая грязевые потоки, что делает район интересным для геологических исследований. Запасная посадочная площадка находится в юго-восточной части Утопии, где в древности текли потоки лавы из вулканов.

В феврале следующего года аппараты должны достичь Марса и выйдут на первичную эллиптическую орбиту с периодом обращения вокруг планеты 10 суток. После этого орбитальный зонд уменьшит орбиту и будет исследовать район высадки, ожидая удобного момента для отделения посадочной платформы. Посадка намечена на конец апреля-май 2021 года, после чего зонд перейдет на круговую орбиту с периодом обращения 8 часов и начнет научную программу, рассчитанную на один марсианский год, в задачи которой входит и ретранслирование сигналов от марсохода, который должен проработать не менее 90 марсианских суток на поверхности планеты.