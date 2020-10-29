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Николь Шерзингер показала, как тренируется в ванне из льда

Американская исполнительница Николь Шерзингер показала, как поддерживает свое тело в форме.

На одном из снимков можно заметить, как девушка стоит с подводной маской и тренером в бассейне, по дну которого разбросано спортивное оборудование для силовых упражнений.

“Идеальная ледяная ванна! И потрясающие подводные силовые тренировки”, — подписала она фото, где лежит в емкости, заполненной до краев кубиками льда.

Также Николь поделилась снимком с пляжа, по которому, видимо, она гуляет после тренировок.

29 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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