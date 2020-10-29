Над Аризоной рядом с митингом Трампа перехватили неизвестный самолет

Американский истребитель F-16 произвел перехват неизвестного самолета над штатом Аризона. Инцидент произошел в зоне ограничения полетов возле Буллхед Сити, где проходил предвыборный митинг президента США Дональда Трампа, передает CNN.

Как рассказал журналистам главнокомандующий воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Джон Корнелио, самолет авиации общего назначения без разрешения вошел в зону временного ограничения полетов. При этом он не выходил на связь с диспетчерами.

Для выяснения обстоятельств был поднят истребитель F-16 NORAD. Как отметил Корнелио, пилот самолета отреагировал на процедуры перехвата не сразу, а только после того, как истребитель развернул сигнальные ракеты. Самолет NORAD вывел нарушителя из зоны ограничения «без дальнейших инцидентов». О последовавших за этим действиях не сообщается.

Телеканал отмечает, что звук полета F-16 был слышен на митинге Трампа. Президент воспользовался этим, чтобы напомнить о своих усилиях по увеличению военных расходов.