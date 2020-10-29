Мозг человека оказался с рождения предрасположен к восприятию букв и слов — ученые

Американские психологи показали, что люди рождаются с зоной зрительной коры, которая предрасположена к визуальному восприятию слов и букв, что создает основу для последующего обучения чтению и письму. Участниками исследования стали 40 новорожденных младше недели и 40 взрослых в возрасте 26-36 лет. Статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Считается, что зона зрительной коры, которая отвечает за визуальное восприятие букв и слов (VWFA) ничем не отличается от других частей зрительной коры, а избирательной к словам и буквам становится только тогда, когда дети учатся читать и писать. Но ряд исследований заставил посмотреть на этот вопрос иначе: будущая функция VWFA во многом может определяться при рождении связью с речевыми центрами, предполагая врожденную готовность VWFA к обеспечению функции восприятия букв и слов. Например, на основе этой связи у неграмотных пятилетних детей исследователям удалось предсказать расположение VWFA в возрасте восьми лет, когда они научились читать и писать. Этих работ недостаточно. Чтобы продемонстрировать, что функции VWFA определены врожденно, необходимо показать, что связи VWFA с речевыми областями схожи у новорожденных и взрослых людей.

Исследованием этого вопроса занялись Джин Ли (Jin Li) из Университета штата Огайо с коллегами. Психологи проанализировали результаты фМРТ-сканирования мозга 40 новорожденных младше недели, которые участвовали в проекте «Developing Human Connectome Project», и сравнили их с аналогичными снимками 40 взрослых в возрасте 26-36 лет из проекта «Human Connectome Project».

В результате ученые обнаружили более тесную связь центров речи (в первую очередь, зон Вернике и Брока) с VWFA, чем с соседними регионами в зрительной коре (p < 0,001), и далее воспроизвели это у взрослых (p < 0,001). При этом паттерны связи центров речи со зрительными областями, обеспечивающими восприятие объектов, фона, лиц и букв-слов схожи у взрослых и новорожденных (p < 0,05).

Паттерн связи центров речи со зрительной корой: красная линия – новорожденные, серая – взрослые

Среди же речевых центров как у новорожденных, так и у взрослых, более тесную связь с VWFA показал центр Вернике, чем центр Брока (p < 0,001). Таким образом, VWFA с рождения тесно связана с частью коры, которая участвует в процессе восприятия письменной и устной речи, что делает VWFA с рождения более чувствительной к зрительному восприятию букв и слов и благодатной почвой для освоения чтения и письма.

Авторы отмечают, что это исследование только открывает изучение врожденной чувствительности VWFA к словам и буквам. И ученым еще предстоит ответить на многие вопросы. Например, неизвестно, возникают ли связи между VWFA и центрами речи в пренатальном или эволюционном развитии человека. Также непонятно, как обучение и опыт в постнатальный период уточняют функции VWFA и как формируется доминанта левого полушария для этой области. Кроме того, важно продемонстрировать воспроизведение полученных результатов на более широкой выборке.