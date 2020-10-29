Мэтт Дэймон снова снимется у Содерберга

Актер в очередной раз поработает с режиссером Стивеном Содербергом, у которого снимался в «Друзьях Оушена», «Заражении», «За канделябрами», «Информаторе» и других проектах.

Как пишет Deadline, Дэймон исполнит камео в криминальном триллере «Без резких движений», в актерском составе которого значатся Джордж Клуни, Бенисио Дель Торо, Себастьян Стэн, Джон Хэмм, Дэвид Харбор, Брендан Фрэйзер, Киран Калкин и Ноа Джуп.

Съемки фильма уже стартовали и проходят в Детройте. Действие разворачивается в 1955 году вокруг банды мелких воришек, которых нанимает некто неизвестный, чтобы те украли документ. Но за казалось бы простыми бумагами кроется большая тайна и стоят большие люди.

Известно, что картина выйдет на потоковом сервисе HBO Max, но даты релиза пока нет.