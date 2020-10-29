Меркель объявила в Германии карантин на месяц

Правительство Германии и главы федеральных земель приняли решение ввести со 2 ноября новый карантинный режим. Об этом на пресс-конференции в среду сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.«За последние 10 дней удвоилось число пациентов в отделениях интенсивной терапии и на аппаратах ИВЛ. Сейчас наша система еще справляется, но при нынешнем темпе в течение недель ее эффективность окажется на грани», — сказала Меркель, добавив, что согласованные меры нужны, чтобы уже с декабря вернуть жизнь к норме.

Как минимум на месяц закроются рестораны и бары за исключением работы на вынос; прекратят работу фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы.

В отличие от весеннего карантина останутся открыты детские сады и школы, а также парикмахерские и магазины, но при условии соблюдения правил гигиены и социальной дистанции. Число посетителей будет ограничено из расчета один человек на 10 квадратных метров.

В общественных местах будет разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств. Ночевать в отелях предполагается разрешить только в вызванных острой необходимостью случаях и не в туристических целях. «Мы рекомендуем в принципе отказаться от туристических поездок», — сказала Меркель.

Согласно данным Института имени Роберта Коха, в Германии за последние сутки выявлено 14 964 новых случаев заражения коронавирусом, почти в два раза больше, чем в прошлую среду. Это самый высокий показатель с начала пандемии. в настоящее время инфицировано 122 тысячи человек. Всего в ФРГ выявлено 464 239 заражений SARS-CoV-2, умерло более 10 тысяч человек.