Конституционный Суд совершил юридический госпереворот и заблокировал вступление в должности победителей местных выборов

Конституционный суд с 29 октября заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов. Фактически это выглядит как госпереворот в юридическом формате. Об этом заявили в НАПК.

Прямая речь председателя НАПК Александра Новикова: «Конституционный Суд своим решением не только уничтожает антикоррупционную систему в Украине, но и парализует работу органов местного самоуправления и всего государственного аппарата».

Детали: Он пояснил, что Конституционный суд лишил НАПК доступа к государственным реестрам, необходимых для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности.

Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

Таким образом КС фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов, поскольку назначение кандидатов, избранных на должности председателей областных, районных советов и их заместителей, возможно только после прохождения ими спецпроверок.

Предыстория:

27 октября стало известно, что Конституционный Суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

НАПК с 28 октября закрывает реестр электронных деклараций по исполнению решения Конституционного суда.

НАПК отметило, что двое судей КС участвовали в принятии решения незаконно.

Источник: Национальное агентство по предупреждению коррупции