Франция закрывается на всеобщий карантин

Режим самоизоляции вновь вводится на всей территории Франции с 30 октября, заявил в среду в телеобращении к нации президент республики Эмманюэль Макрон.До 1 декабря перестанут работать все заведения общественного питания, закроются общественные места, а также ряд коммерческих предприятий, не попадающие в категорию первой необходимости.

Выходить из дома разрешается только на работу, к врачу, близкому родственнику, за продуктами или чтобы погулять недалеко от места проживания. Для выхода из дома потребуется письменное удостоверение, границы между провинциями закрываются.

«Вирус распространяется во Франции со скоростью, которую не предполагали даже пессимистичные прогнозы. Число заражений на душу населения увеличилось вдвое за одну неделю», — заявил Макрон.

Ежедневно во Франции фиксируется почти 40 тысяч новых случаев Covid-19, что в 5-6 раз выше показателей весенней волны. За минувшие сутки 527 человек погибли, 3 тысячи находятся в реанимации.

«Вторая волна пандемии во Франции будет более тяжелой и смертоносной, чем первая», — предупредил Макрон, добавив, что в реанимационных палатах уже занято больше половины всех доступных коек.

«Мы уже принимали меры по борьбе с эпидемией и они тяжело переносились многими. Но они были необходимы, хотя некоторые и критиковали их. Однако и они оказались недостаточными», — заключил Макрон. Ранее в среду о введении ограниченного карантина сроком на месяц объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. В Германии с 2 ноября закроются бары и рестораны, а также ряд предприятий сферы услуг.

Следующей на очереди может стать Италия, где за минувшие сутки зафиксировано 25 тысяч заболевших. Особенно тяжелая ситуация, как и весной, складывается в Ломбардии, где ежедневно выявляют больше 7 тысяч новых случаев.

Всего в мире, по данным ВОЗ, за минувшую неделю диагноз Covid-19 подтвердился у 2 миллионов человек. 46% новых случаев пришлось на Европу.