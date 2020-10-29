Евросоюз готовится приостановить безвиз для Украины в следствии решений Конституционного Суда на неопределенный срок.
В Европейском Союзе обеспокоены последними решениями Конституционного суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и оно может стать основанием для временного приостановления безвиза.
Об этом говорится в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, текстом которого располагает «Европейская правда».
«Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины No 13-р / 2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима», — говорится в письме.
Одним из официальных триггеров для запуска механизма приостановления действия безвиза является уход третьего государства от критериев, в результате выполнения которых было введен безвизовый режим.
Отмечается, что принятые КСУ и Окружным административным судом города Киева решения о деятельности антикоррупционных органов не остались без внимания европейских партнеров и вызвали обеспокоенность Европейской службы внешних действий и Еврокомиссии, которые в очередной раз обратили внимание на то, что вопрос борьбы с коррупцией является приоритетным в повестке дня реформ в Украине, а независимые антикоррупционные органы — квинтэссенцией успешной, правовой, демократической, инвестиционно привлекательной Украины.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/10/29/7115875/
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