Евросоюз готовится приостановить безвиз для Украины в следствии решений Конституционного Суда

Евросоюз готовится приостановить безвиз для Украины в следствии решений Конституционного Суда на неопределенный срок.

В Европейском Союзе обеспокоены последними решениями Конституционного суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и оно может стать основанием для временного приостановления безвиза.

Об этом говорится в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, текстом которого располагает «Европейская правда».

«Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины No 13-р / 2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима», — говорится в письме.

Одним из официальных триггеров для запуска механизма приостановления действия безвиза является уход третьего государства от критериев, в результате выполнения которых было введен безвизовый режим.

Отмечается, что принятые КСУ и Окружным административным судом города Киева решения о деятельности антикоррупционных органов не остались без внимания европейских партнеров и вызвали обеспокоенность Европейской службы внешних действий и Еврокомиссии, которые в очередной раз обратили внимание на то, что вопрос борьбы с коррупцией является приоритетным в повестке дня реформ в Украине, а независимые антикоррупционные органы — квинтэссенцией успешной, правовой, демократической, инвестиционно привлекательной Украины.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/10/29/7115875/