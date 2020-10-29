Энн Хэтэуэй раскрыла имя второго ребенка

В прошлом голу звезда Голливуда стала мамой второй раз. И вот спустя 11 месяцев артистка, наконец-то, назвала имя своего маленького сына.

Американская актриса и певица Энн Хэтэуэй случайно проговорилась о том, как зовут ее второго сына, которого она родила в конце прошлого года. Это произошло во время интервью на шоу Live! with Kelly & Ryan. Ролик опубликовали на странице проекта в YouTube.

37-летняя кинозвезда рассказала, что ее младшему сыну уже 11 месяцев. Ведущие шоу спросили Хэтэуэй, как ее дети общаются между собой и не возникает ли у них конфликтов. Тогда Энн случайно назвала имя сына — Джек, когда говорила о том, что в отношениях между братьями нет никаких проблем.

«Никаких проблем, только любовь. Теперь Джек достаточно вырос, чтобы с ним бороться, и это добавило новый элемент в их взаимоотношения. И это очень мило», — проговорилась актриса.

Энн Хэтэуэй и ее супруг актер Адам Шульман воспитывают сына Джонатана. Рождение второго ребенка пара тщательно скрывала.