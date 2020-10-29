Джамала кардинально изменила имидж

Джамала кардинально сменила имидж – подстригла челку и сделала каре. Новый образ она опубликовала в своем Instagram, подписав: «Новый год начинается с новой прически!».

Также в комментариях певица созналась, что это было спонтанное решение, ведь сначала она хотела отстричь только семь сантиметров длины.

Артистка поделилась с фолловерами несколькими игривыми фото, явно радуясь изменениям.

Подписчики поинтересовались, как Джамала будет справляться с вьющимися волосами с такой стрижкой. На что она ответила, что у нее суперпрямые волосы.

В целом аудитория певицы оценила ее новый образ. Под фото можно увидеть следующие комментарии:

«Джамале все идет»

«Очень стильно»

«Прям помолодела. Топ!»

«Бомба»

Еще Джамалу несколько раз сравнили с рокершей. Но некоторые пользователи считают, что раньше у певицы прическа была лучше, о чем и написали под фото.