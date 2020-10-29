Digitain предоставит технологии букмекерских контор российской компании Pin-Up

Среда для онлайн-гемблинга в России в последние годы либерализовалась, переходя от системы регулирования, разрешающей только наземные казино, к системе, которая позволяет онлайн-букмекерам легально предлагать свои продукты.

Компания Digitain, является разработчиком и поставщиком программного обеспечения для букмекерских контор и игорного бизнеса. Компания заключила сделку по поставке своего решения для БК лицензированному российскому оператору Pin-Up.

Руководитель отдела развития Digitain Эдмонд Гулян сказал: “Это захватывающий опыт для нас. Pin-Up — новый уникальный партнер, который поддерживает сразу две букмекерские конторы и онлайн-казино. Одна из букмекерских контор ориентирована на российский рынок, а вторая обслуживает международный сегмент пользователей. В общей сумме компания предоставляет услуги более чем 100 000 активным клиентам. Мы надеемся на плодотворное и долгое развитие нашего партнерства”.

Главный операционный директор Pin-Up Владимир Горев добавил: “Мы рады сотрудничать с Digitain и считаем, что внедрение их програмного обеспечения для ставок на спорт будет приятным удивлением для всех наших пользователей”.

Существует также Pin Up казино, действующее с 2016 года по лицензии Кипра. Для пользователей доступны слоты, настольные игры, ставки на спорт и TV-игры.

Казино представляет собой крупнейшую игровую платформу. На сайте представлены лицензионные программные продукты от известных разработчиков, среди которых такие гиганты как Pragmaticplay, NextGen, Amatic, Endorphina, NetEnt, Playtech, Microgaming. Это гарантирует невмешательство казино в выпадение выигрышных комбинаций.

Новое программное обеспечение позволит расширить вариации игр и ставок, обновить интерфейс, а также сделать сервис более устойчивым к DDOS-атакам. Новая система защиты будет гарантировать сохранность средств на счету, а также конфиденциальность данных пользователей. Обновленную версию приложения Pin up casino скачать можно будет уже через пару недель.

Напоминаем, что введение закона об интерактивных ставках в 2014 году создало правовую основу для онлайн-букмекерства. Правовой статус интерактивной ставки был подтвержден в 2019 году, и теперь система полностью работоспособна, что позволяет букмекерским конторам легально вести бизнес на территории РФ.