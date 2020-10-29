Баррель нефти Brent обвалился ниже $39

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов вновь стали ощутимо опускаться, а сорт Brent впервые со 2 октября ушел ниже $39 за баррель.

Так, к 12:02 январские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подешевели на 1,81% до $38,92, декабрьские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на 1,3% до $36,62. Утром в четверг котировки слабо повышались, сообщает ПРАЙМ.

Как напоминает председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев, «нефть изрядно подешевела в среду наряду с рисковыми активами в целом». «Дополнительный удар рынок „черного золота“ получил со стороны данных из США, отразивших скачок добычи на рекордные 1,2 млн баррелей в день вследствие восстановления после перебоев, связанных с сезоном ураганов, которых в этом году особенно много. Такое резкое восстановление производства на сланцевых месторождениях стало неожиданностью для инвесторов и повлекло ускорение продаж», — говорится в обзоре эксперта.

Более того, указывает он, «присутствует угроза дальнейшего снижения цен в случае наступления новой паники в сегменте высокодоходных активов».

Добавим также, что с начала нынешнего года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

Тем не менее, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение будет действовать два года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. В мае–июне текущего года сокращение добычи составило 9,7 млн баррелей в сутки (от уровня октября 2018 года). Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрыла объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.

На встрече 6 июня страны-участницы ОПЕК+ продлили на месяц — до конца июля — срок действия соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

15 июля участники совещания министерского мониторингового комитета (JMMC), в который входят представители стран — участниц соглашения ОПЕК+, согласовали смягчение с 1 августа ограничений на добычу нефти (примерно на 2 млн баррелей в сутки), — добывавшийся до введения ограничений объем будет сокращен уже не на 9,7 млн, а только на 7,7 млн баррелей в сутки и до текущего конца года, а далее — на 5,8 млн до конца апреля 2022 года.