Apple может снять фильм о Джеймсе Бонде

Компания Apple осталась единственной из возможных покупателей прав на юбилейный эпизод «бондианы» под названием «Не время умирать». Издание The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники отмечает, что технологический гигант готов выплатить не более 350-400 миллионов долларов за 12-месячную эксклюзивную лицензию для показа ленты с помощью своего потокового сервиса.

Это значительно меньше, чем рассчитывала студия MGM, ценник которой начинался от 650 миллионов долларов. Некоторые эксперты называли и вовсе сумму в 800 миллионов долларов. Состоится ли сделка на условиях Apple покажет время, а пока MGM продолжает терять деньги из-за очередной отсрочки выхода фильма в прокат.

Стоимость производства оценивается в 250 миллионов долларов, еще не менее 50 миллионов предстоит потратить на продвижение. В случае, если лента все же будет выпущена в прокат, примерно 50 процентов сборов заберут себе кинотеатры, определенный процент будет выплачен партнерам студии, а также создателям, среди которых исполнитель главной роли Дэниел Крэйг и режиссер Кэри Фукунага, контракты которых предполагают такое дополнительное вознаграждение.

Помимо этого, каждый лишний месяц набегают дополнительные проценты по займам, которые MGM сделала, чтобы снять фильм, но пока не в состоянии вернуть.

С другой стороны, ситуация осложняется тем, что противницей продажи проекта стримингам является его продюсер и совладелица прав на Джеймса Бонда Барбара Брокколи.