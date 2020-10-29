Адель опровергла слухи о романе с рэпером

Год назад появились первые слухи о романе певицы Адель и рэпера Skepta, а недавно инсайдеры поделились подробностями их отношений. Однако сама 32-летняя звезда вчера дала понять, что ее сердце свободно, заявив, что она одинока.

Адель опубликовала в инстаграме снимок с шоу Saturday Night Live, ее участие в котором обернулось скандалом, и, поблагодарив всех актеров и продюсеров, участвовавших в съемках ее скетча, назвала себя «одинокой».

Теперь я возвращаюсь в свою пещеру, чтобы продолжать быть кошатницей (одинокой), которой я и являюсь!

— такими словами она завершила свое послание.

Еще в прошлом месяце звезду видели вместе с 38-летним рэпером в Лондоне. Впрочем, статус их отношений так и не был до конца ясен: источники говорили, что официально романа между ними не было, хотя они при этом были очень близки.

В Лондоне они вращаются в одних и тех же кругах, и она отлично проводит время,

— говорили инсайдеры.

Skepta

Предполагаемый роман певицы и рэпера начался всего спустя несколько месяцев после ее расставания с мужем Саймоном Конекки. В официальном браке супруги прожили два года, хотя долго были вместе, прежде чем узаконить отношения. Разрыв был мирным, они остались в хороших отношениях и вместе воспитывают восьмилетнего сына Анджело.