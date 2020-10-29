Адам Сэндлер сыграет в фильме от режиссера «Чернобыля»

Йохан Ренк запустил в производство драму по роману Ярослава Калфаржа «Космонавт Богемии» и главную роль отдал Адаму Сэндлеру.

По сюжету главного героя космонавта (Адам Сэндлер) отправляют на миссию на край галактики, где он должен собрать таинственную древнюю пыль. Впоследствии он узнаёт, что его земная жизнь разрушается, и тогда герой обращается к единственному, кто может помочь. Это некий таинственный голос, принадлежащий существу, скрывавшемуся в тени корабля и существующему с начала времён.

Над сценарием поработает Колби Дэй, а одним из продюсеров выступает Ченнинг Татум.