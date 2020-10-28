В Корее построят легкий авианосец к 2033 году

Предприятия Южной Кореи разработают, построят и введут в строй легкий авианосец к 2033 году. Как сообщает Korea Herald, в ближайшее время несколько корейских компаний приступят к разработке различных технологий и материалов, которые можно будет использовать в конструкции перспективного корабля водоизмещением 40 тысяч тонн.

О намерении разработать легкий корабль, способный принимать и отправлять самолеты с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, южнокорейские военные впервые объявили в июле прошлого года. Тогда сообщалось, что в новом корабле планируется использовать некоторые наработки, полученные при разработке и строительстве десантных вертолетоносных кораблей-доков типа «Токто».

На корейском легком авианосце, проект которого получил обозначение LPH-II, будут базироваться 16 истребителей укороченного взлета и вертикальной посадки. Корабль также сможет перевозить до 3 тысяч человек десанта и 20 бронемашин. Для облегчения взлета самолетов на корабле планируется оборудовать трамплин. Некоторые корейские военные классифицируют LPH-II как универсальный десантный корабль.

В проекте по разработке легкого авианосца примут участие Пусанский национальный университет, компания LIG Nex1 и Агентство оборонных разработок. Завершить разработку новых технологий и материалов для корабля планируется к 2024 году. В частности, планируется создать термостойкое покрытие для полетной палубы, которое могло бы выдерживать раскаленные реактивные струи из двигателей истребителей.