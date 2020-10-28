В ЕС призвали не открывать границы из-за коронавируса

Ограничения на въезд иностранцев в ЕС пока отменять преждевременно. Об этом заявил глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне второй волны коронавируса.

На пресс-конференции в Брюсселе она призвала сохранить закрытыми внешние границы ЕС до стабилизации эпидситуации.

«На данный момент нам необходимо сохранить ограничения на поездки в ЕС», — сказала она.

В Брюсселе планируют сделать некоторые исключения только для близких родственников, которые находятся в разных странах.

Фон дер Ляйен также рассказала о выделении ста миллионов евро для закупки экспресс-тестов в рамках борьбы с коронавирусом. Они будут распределены среди стран-членов ЕС