Умер автор стихотворения про «Чучело-Мяучело»

В Санкт-Петербурге на 74-м году жизни скончался детский писатель, переводчик Михаил Яснов. Об этом сообщила его жена Ася Петрова на своей странице в Facebook.

Михаил Яснов родился в Ленинграде 8 января 1946 года. Первые книги в переводе Яснова стали выходить в 1970-е годы, а в 1979-м появилась первая книга для детей «Лекарство от зевоты».

Самым известным произведением автора стало детское стихотворение «Чучело-Мяучело», по мотивам которого был снят одноименный мультфильм.

Также был удостоен премии им. С. Маршака за лучшие детские стихи, премии «Книга года» и премии «Алые паруса» за книгу «Детское время», премии журнала «Звезда» за лучшую поэтическую подборку.

Как отмечает «Петербургский дневник», несколько дней назад Михаил Яснов был номинирован на премию Линдгрен — престижную награду в области детской литературы, на которую претендовали 263 участника из 69 стран.