Ученые нашли признаки жизни в космосе

Напомним, что метеорит упал в штате Мичиган в январе 2018 года. Внеземное тело обнаружили всего через два дня.

Однако только недавно при его исследовании обнаружилось, что он содержит богатые запасы внеземных органических соединений. Вещества этого рода, по всей вероятности, попадали на раннюю Землю вместе с метеоритами и, возможно, внесли свой вклад в создание жизнию

Нас часто спрашивают, есть ли в метеоритах следы жизни. Часто они там действительно встречаются, только эта жизнь всегда земного происхождения. Как только фрагмент небесного тела падает на Землю, его сразу же заселяют бактерии или лишайники. В данном случае нам повезло: метеорит упал на замерзшее озеро и его нашли достаточно быстро, и он не успел сильно загрязнится. Филипп Хек, один из авторов исследования и доцент Чикагского университета в США

После того как ученые исследовали собранные почти 12 фрагментов метеорита, они выяснили, что космический объект представляет собой хондрит типа H4 – очень редкую разновидность небесных тел. Ранее в подобных хондритах такие соединения не находили.

Хек совместно с коллегами намерены и далее исследовать следующие находки. Они надеются, что это поможет определить, как и когда на Землю попали первые органические молекулы.