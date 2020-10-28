Старший сын Мэттью Макконахи оказался вылитый папа

Жена актера показала фотографию, как вырос 12-летний Леви Макконахи. Поклонники окрестила мальчика «мини-Мэттью».

12-летний Леви Макконахи внешне очень напоминает своего звездного папу. Это стало понятно, когда жена Мэттью Камилла выложила фотографию старшего сына в Іnstagram.

Во всяком случае, считают фанаты Макконахи. И в самом деле, Леви такой же кудрявый и темноволосый как папа, и носит почти такие же как него очки. Фанаты так и пишут, что это «клон отца» или же что он — «мини-Мэттью».

На этом фоне мама с сыном умиляются сковороде с домашним шоколадным печеньем без сахара, которое сделал для них друг семьи.

Снимки детей Камилла публикует крайне редко, а Мэттью — совсем никогда.

Но в Инстаграме Камиллы Алвес Макконахи, все же можно найти несколько семейных фото. Правда, все они архивные и дети на них маленькие.