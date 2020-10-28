Россияне выносят валюту из банков: Отток достиг максимума

Объем средств на валютных счетах физических лиц в сентябре 2020 года продолжил снижаться, падение в прошлом месяце достигло 1 млрд долларов, что стало максимумом с марта. Об этом в среду сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы Банка России.

Объем розничных депозитов вырос на 1,6%, до 32,17 трлн рублей, но во многом за счет валютной переоценки, следует из отчетности банков на 1 октября, опубликованной на сайте регулятора. Несмотря на сентябрьский рост курса доллара почти на 7% (до 79,68 руб.), объем валютных вкладов сократился более чем на 1 млрд долларов (или на 1,3%), до 86,7 млрд долларов.

Лидерами по оттоку валютных вкладов в сентябре стали Сбербанк — 380 млн долларов, ВТБ — 275 млн долларов, Альфа-банк — 90 млн долларов и Райффайзенбанк — 54 млн долларов.

«Повысился интерес клиентов к накопительным счетам и инвестиционным инструментам, в связи с чем значительная часть средств с валютных вкладов после их завершения размещалась в инвестиционные продукты, а также на накопительные и текущие счета»,- пояснили изданию в ВТБ.

Согласно подсчетам «Коммерсанта», граждане вывели с вкладов сроком от месяца до одного года около 400 млн долларов, с вкладов свыше одного года — 780 млн долларов, на счета сроком до 30 дней и до востребования поступило 7 млн долларов.