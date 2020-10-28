Роберт Паттинсон бросил играть Бэтмена и снова стал вампиром

Но сейчас, когда у съемочной команды появилась возможность продолжить работу над фильмом, Паттинсон устроил выходку, которая шокировала даже самых преданных фанатов актера.

Все дело в том, что во время карантина актер совсем забросил тренировки, хотя по договору Роб должен был поддерживать свою физическую форму. Эта ситуация привела к скандалу, которая поставила под угрозу работу над фильмом.

Но, кажется, актер не отчаялся и вспомнил о том, что он умеет делать лучше всего. Правильно – исполнять роль вампира, которая и принесла ему мировую известность.

После скандала с режиссером «Бэтмена» актер появился на шоу «Late Night» и выступил в образе вампира вместе с музыкальной группой Haim. Роберт исполнил роль «Эмоционального вампира», который звонит девушке в три часа утра и спрашивает, не спит ли она. После этого небольшого вступления группа исполнила песню «3 AM».

При этом премьера нового «Бэтмена» была перенесена на 4 марта 2022 года, а теперь поклонники Паттинсона переживают, как бы съемки вообще не сорвались, потому что актер «передумал» играть супергероя и решил вернуться в вампирский образ.