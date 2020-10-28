Пикантные фото 62-летней Мадонны с новым 26-летним бойфрендом поразили поклонников

Как говорится — не стареют душой ветераны: достигшая по нашим меркам пенсионного возраста королева поп-сцены завела нового любовника, танцора Ахламалика Уильямса, и выложила в свой Инстаграм ряд пикантных снимков.

На них Мадонну то прижимает к забору её молодой любовник, то она позирует с раздвинутыми ногами в автомобиле, причем между ними стоит видеокамера. Эпатажный образ завершают ярко-розовые волосы и разрисованный граффити плащ.





Впрочем, при ближайшем рассмотрении выясняется, что новый любовник не так уж нов 😀: Мадонна знакома с ним как минимум с 2015 г., когда танцор проходил кастинг для тура Rebel Heart. С тех пор молодой человек поучаствовал в двух клипах певицы и даже записал с ней совместный трек, отрывок которого был выложен в Интернете, но открыто о своих отношениях они объявили только в этом году. По мнению СМИ, выложенные в Instagram фотографии также могут быть частью нового проекта.

Об Ахламалике мы знаем куда меньше, чем о Мадонне, однако известно, что юноша родился в Калифорнии в семье Дрю Уильямса, бывшего ветерана ВМС США, учился в средней школе Monterey Trail недалеко от Сакраменто, а затем переехал в Лас-Вегас, чтобы выступать в качестве уличного танцора. Он участвовал в разных проектах, в том числе и в представлении Cirque Du Soleil в качестве сольного танцора.

Родители положительно отзываются о его романе с Мадонной, несмотря на внушительную разницу в возрасте. Более того, в одном из таблоидов было написано, что родители Ахламалика надеются вскоре услышать свадебные колокола 😀.

Ахламалик активен в социальных сетях и часто загружает видео своих танцевальных номеров в аккаунт в Instagram, предлагая подписчикам познакомиться с разными танцевальными техниками.

Некоторые критиковали Ахламалика и Мадонну за этот роман, но танцору пофиг, а Мадонне и подавно: после развода с Гаем Ричи все бойфренды поп-королевы были моложе её. Она три года встречалась с французским танцовщиком Брахимом Заибатом, который был младше ее на 28 лет, а до этого — с бразильским манекенщиком Жезусом Лусом, который был младше на 29. Долго ли продлится этот роман — неизвестно, но пока все довольны и счастливы, а таблоидам и блогерам есть о чём посплетничать 😀.