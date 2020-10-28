Началось бета-тестирование глобального интернета от Starlink

Бета-тестеры Starlink получили официальные сообщения от Starlink Team с деталями о спутниковом интернете и возможностью разместить заказ.

Сообщения пришли с заголовком «Better Than Nothing Beta» (лучше, чем ничего). Так команда постаралась занизить ожидания тестеров, которые могут сильно варьироваться на основе неофициальной информации из сети.

Согласно сообщению, во время бета-тестирования интернет от Starlink будет работать со скоростью от 50 Мбит/сек до 150 Мбит/сек, а задержка (пинг) должна составить от 20 до 40 мс. При этом тестировщиков предупреждают, что возможны ситуации, когда интернета не будет совсем.

Команда Starlink отмечает, что работа интернета будет заметно улучшаться с выводом новых спутников, запуском новых наземных станций, работой над программным обеспечением. В частности, к лету 2021 года ожидается достижение задержки на уровне от 16 до 19 мс.

В сообщении указано, что Starlink будут продавать фазированные антенные решетки, которые будут лучше, чем установленные на истребителях. Вместе с ними будут поставляться треноги для установки и роутер Wi-Fi. Комплект оборудования обойдется пользователям в $499. Месячная подписка будет стоить $99.

Если все условия устраивают тестировщиков, они могут совершить заказ, перейдя по указанной в сообщении ссылке. Список подтвержденных тестов интернета Starlink опубликован на Reddit.