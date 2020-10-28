Квентин Тарантино посоветовал фильм для просмотра на Хэллоуин

Режиссер Квентин Тарантино («Однажды в Голливуде…») посоветовал фильм для просмотра на Хэллоуин.

Во время фестиваля PaleyFest у режиссера спросили, что бы он посоветовал посмотреть на этот праздник из неочевидного, его ответ был «Дьявол отсчитал пять».

Фильм был выпущен в 1974 году. В центре сюжета – пятеро детей, совершающих побег из психиатрической лечебницы. Они обосновываются в зимней резиденции одного из криминальных боссов и в итоге превращают её в место резни, убивая взрослых.

По словам Тарантино, он сам узнал о картине совсем недавно. Главную роль в ней сыграл Лейф Гарретт.

«Лейф Гаррет — лидер детей-киллеров. И Лейф Гаррет потрясающе там играет. Он великолепный и по большей части очень сумасшедший, но именно это и делает его великим. Он меня поразил. Я подумал: «Вау, это потрясающе! Я услышал о нем вечность назад, потому что он долго шел в автокинотеатрах на двойных показах. Наконец, я посмотрел его и подумал: «Ого, он офигенный!», – поделился впечатлениями Тарантино.