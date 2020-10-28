Кэмерон Диас хочет вернуться в кино

В 2015 году Кэмерон Диас вышла замуж за участника группы Good Charlotte Бенджи Мэддена и после этого завершила актерскую карьеру, чтобы полностью посвятить себя личной жизни: последний фильм с ее участием под названием «Другая женщина» вышел в 2014 году.
В своих интервью актриса неоднократно говорила, что после ухода из профессии чувствует себя по-настоящему счастливой, и намекала, что не собирается что-то менять в этом плане. Вдобавок в конце 2019 года у Кэмерон и Бенджи родилась дочь Раддикс (малышка появилась на свет благодаря суррогатной матери), после чего у Диас только прибавилось семейных забот.
Во-первых, я никогда не говорю «никогда», а во-вторых, сейчас действительно чувствую в себе решительность. Я не снималась в кино с 2014 года. Прошло много времени, и сейчас я действительно не против вернуться! Внутри меня не терзает ощущение, что я должна вернуться на экраны и сниматься. Однако это не значит, что этого никогда не произойдет. При этом я четко решила, где мне нужно находиться прямо сейчас,
— поделилась Кэмерон.
Кэмерон Диас и Наоми Кэмпбелл
В ответ Наоми призналась, что с нетерпением ждет возвращения Кэмерон в кино, и предположила, что после недавнего рождения дочери актриса наверняка будет совсем иначе вести себя на экране:
Когда ты снимешься в своем первом фильме после рождения дочери, это будет уже совсем другая Кэми. Я с нетерпением жду этого момента. Но, как ты сказала, спешить действительно некуда.
После этой фразы Диас пошутила, что после возвращения ее в Голливуде уже никто не вспомнит и примет за «другую актрису постарше».
Напомним, что в конце декабря прошлого года у Кэмерон Диас и Бенджи Мэддена родилась дочь, которую выносила суррогатная мама. Об этом пара сама сообщила в соцсетях, уточнив, что не собирается делиться снимками малышки и еще какой-либо информацией о ней с прессой и поклонниками. Свое слово супруги пока держат: даже папарацци еще ни разу не удалось подловить их на публике вместе с дочерью Раддикс.
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