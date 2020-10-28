Кейт Уинслет показала себя под водой на съемках «Аватара 2»

Продюсер фантастического фильма «Аватар 2» Джон Ландау опубликовал на своей странице в Instagram очередную фотографию, запечатлевшую рабочий момент съемок. В кадре оказалась популярная актриса Кейт Уинслет. Таким образом, Ландау отреагировал на интервью, в котором Уинслет рассказала о своем персонаже и процессе съемок.

Актриса, в частности, подтвердила, что ей пришлось интенсивно тренироваться, чтобы научиться долго находиться под водой без систем жизнеобеспечения. По ее словам, самое длительное ее погружение составило семь минут и четырнадцать секунд. «Это просто сумасшествие какое-то», — отметила она. Что касается персонажа, то Уинслет лишь сказала, что ей довелось сыграть «водное существо».

Напомним, что в сентябре 2020 года режиссер Джеймс Кэмерон объявил, что съемки второй серии завершены полностью. «В тот день, когда мы представим «Аватар 2», мы начнем работать над завершением «Аватара 3″. А непосредственно сейчас я работаю в Новой Зеландии», — говорил он.

«Аватар 2» планируется представить зрителям в декабре 2022 года. Ранее релиз фильма неоднократно переносился.