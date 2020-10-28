Гвен Стефани выходит замуж

51-летняя певица Гвен Стефани и 44-летний кантри-музыкант Блейк Шелтон помолвлены! Об этом сама Гвен сообщила вчера в инстаграме. Она опубликовала снимок с возлюбленным и показала помолвочное кольцо.

Шелтон, в свою очередь, тоже поделился таким же снимком и поблагодарил новоиспеченную невесту за то, что она спасла его 2020 год и всю оставшуюся жизнь.

Я люблю тебя. Я услышал «да»,

— поделился он радостными эмоциями.

По словам инсайдеров, помолвка пары состоялась в минувшие выходные в Оклахоме на ранчо певца.

Как отметил Шелтон, они со Стефани невероятно взволнованы и очень рады. Когда состоится их свадьба, пока неизвестно.

Для Гвен Стефани этот брак станет вторым. От первого брака с музыкантом Гэвином Россдейлом у нее есть трое сыновей: 14-летний Кингстон, 12-летний Зума и шестилетний Аполло. А вот Шелтон был женат дважды, но детей у него нет.

Пара познакомилась на съемках шоу The Voice в 2015 году и вскоре стала встречаться. Как говорил Блейк, с Гвен они сблизились из-за их своих разводов (с предыдущими супругами они расстались примерно в одно время).

С женитьбой, по словам источников, Шелтон торопиться не хотел, однако был уверен, что нашел любовь своей жизни.

Они оба чувствуют, что нашли своего настоящего партнера в жизни, и планируют быть вместе всегда,

— делились инсайдеры.