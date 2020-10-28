Глава Конституционного суда Украины недавно купил землю в аннексированном Крыму

Глава Конституционного суда Украины недавно купил землю в аннексированном Крыму — чтобы скрыть эту информацию, он вынудил Конституционный Суд Украины отменить большую часть антикоррупционных законов. Он является личной креатурой Зеленского и был назначен в 2019 году.

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз Автономной республики Крым, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, но не отразил информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах. При этом, под председательством Тупицкого судьи КСУ 27 октября проголосовали за признание неконституционным статьи об уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и отменили ее. Об этом сообщают журналисты программы «Схемы» (проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый).

Александр Тупицкий еще до аннексии Крыма Россией в 2014 году владел имением и землей под ним в Кореизе близ Ялты. Но в 2018 году он расширил свои владения, оформив еще один участок возле дома в свою собственность. Об этом свидетельствует официальный документ, полученный «схемы» из Единого госреестра недвижимости Российской Федерации. В июле, 2018 Александр Тупицкий (на тот момент он был заместителем председателя КСУ) оформил договор купли земли площадью 126 кв. м. в гражданина РФ Владимира Рисятова. В декларациях Тупицкого ни за 2018, ни за 2019 не упоминается о том, что он стал владельцем еще одного объекта недвижимости.

Представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации — это нарушение, определенное статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины. Именно эту статью 27 октября Конституционный суд Украины во главе с Александром Тупицкого признал, не соответствует Конституции Украины.

Кроме того, договор купли-продажи земли в Крыму Тупицкий оформил по законодательству Российской Федерации, его показала Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии РФ.

При этом, для украинских чиновников законодательно установленные ограничения «на взаимодействие с незаконными органами, созданными на временно оккупированной территории», объясняет юрист, член Общественного совета добродетели Роман Маселко.

«Судья не имеет права вступать в любые отношения с оккупационными властями. Ведь есть статья 9 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины», и он как представитель судебной власти должен придерживаться позиции, что эти органы незаконны и покупать там какое-то имущество означает признание их легитимности », — рассказал Роман Маселко.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-holova-ksu-krym/30917788.html