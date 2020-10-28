Цены на нефть опускаются до 40

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов проседают на данных Американского института нефти (API) об увеличении нефтяных запасов в США на прошлой неделе.

По состоянию на 8:20 декабрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подешевели на $0,71 к предыдущему закрытию до $40,49 за баррель, декабрьские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на $0,87 до $38,7 за баррель, сообщает «Финмаркет».

Как отмечает аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, вчера цена Brent «повышалась до $41,45 на фоне бушующего урагана „Зета“ в Мексиканском заливе, но вернулась к уровню $40,60 из-за плохой эпидемиологической обстановки в мире».

«Нефтяные компании снизили добывающие мощности из-за угрозы со стороны урагана. Губернатор американского штата Луизиана Джон Бел Эдвардс заявил о введении режима чрезвычайной ситуации. Думаю, ураган обойдет стороной Луизиану и выйдет на побережье Нового Орлеана. Поскольку он первой категории, то при достижении суши быстро исчезнет. Сейчас скорость движения составляет 113 км в час», — говорится в обзоре эксперта.

Тем временем, констатирует он, «заболеваемость COVID-19 в мире бьет рекорды». «Число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки перешагнуло отметку в 400 тыс. и продолжает удерживаться выше этого уровня. Правительства вынуждены вводить новые карантинные ограничения, что бьет по спросу на энергоресурсы», — подчеркивает Антонов.

Кроме того, по его словам, негативно на котировки повлиял отчет Американского института нефти (API), согласно которому «за неделю до 23 октября запасы сырой нефти увеличились на 4,58 млн баррелей, запасы бензина — на 2,25 млн баррелей». «Запасы дистиллятов сократились на 5,33 млн баррелей. Сегодня выйдет официальный отчет Минэнерго США. Ожидается, что запасы сырой нефти поднимутся на 1,153 млн. По запасам бензина и дистиллятов ожидается снижение на 19 тыс. и 2 млн баррелей соответственно», — указывает аналитик.

Он предупреждает, что «возросли риски для нисходящего движения к $38,80». «Чтобы на рынок вернулись „бычьи“ настроения, покупателям нужно сегодня закрыть день выше отметки $41,50 за баррель», — подытоживает эксперт.

Напомним также, что с начала нынешнего года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

Тем не менее, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение будет действовать два года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. В мае–июне текущего года сокращение добычи составило 9,7 млн баррелей в сутки (от уровня октября 2018 года). Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрыла объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.

На встрече 6 июня страны-участницы ОПЕК+ продлили на месяц — до конца июля — срок действия соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

15 июля участники совещания министерского мониторингового комитета (JMMC), в который входят представители стран — участниц соглашения ОПЕК+, согласовали смягчение с 1 августа ограничений на добычу нефти (примерно на 2 млн баррелей в сутки), — добывавшийся до введения ограничений объем будет сокращен уже не на 9,7 млн, а только на 7,7 млн баррелей в сутки и до текущего конца года, а далее — на 5,8 млн до конца апреля 2022 года.

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