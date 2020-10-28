Что посмотреть — 10 оригинальных фильмов Netflix

Стриминговая платформа Netflix обнародовала список оригинальных фильмов, которые получили наибольшую популярность среди зрителей. Боевики, комедии или драмы: в десятке лучших проектов можно найти ленты разных жанров.
Интересно, что представители Netflix оценивали данные просмотров за 4 недели после премьеры. Затем они смогли увидеть, какие фильмы и в самом деле с нетерпением ожидали зрители. В десятку лучших вошли самые громкие премьеры 2018 – 2020 годов. Все фильмы уже есть в сети, поэтому киноманы, которые не успели их просмотреть, имеют прекрасную возможность сделать это бесплатно.
«Эвакуация»
Оригинальное название – Extraction
Дата выхода – 24 апреля 2020 года
Жанр – экшн, триллер
Количество просмотров – 99 миллионов
Боевик «Эвакуация» стал одним из самых обсуждаемых в прессе. И, пожалуй, все потому, что главную роль здесь получил звезда Marvel Крис Хемсворт. Актер перевоплотился в наемника Тайлера Рейка, который взялся за опасное дело. Его задача – спасти и вывезти в безопасное место похищенного сына влиятельного преступника. И как можно покинуть город, если заказчиками являются наркобароны, контролирующие каждый квартал.
«Птичий короб»
Оригинальное название – Bird Box
Дата выхода – 14 декабря 2018 года
Жанр – фильм ужасов, научная фантастика
Количество просмотров – 89 миллионов
Фильм «Птичий короб» рассказывает о постапокалиптических временах, когда люди находятся на грани вымирания из-за безумия, провоцирующего на массовые убийства. Главная героиня, которую сыграла актриса Сандра Буллок, пытается спасти себя и своих детей. Она хочет добраться до безопасного места, преодолев путь в 30 километров с завязанными глазами. И это будет очень непросто, ведь полагаться придется на другие рецепторы – слух, вкус и запах.
«Правосудие Спенсера»
Оригинальное название – Spenser Confidential
Дата выхода – 6 марта 2020 года
Жанр – экшн, криминал
Количество просмотров – 85 миллионов
Бывший полицейский Спенсер решает переехать в Аризону после освобождения из тюрьмы. Однако перед отъездом ему нужно пройти обучение в школе дальнобойщиков и помочь старому другу с боксером Хоуком. И пока главный герой пытается наладить свою жизнь, в городе происходит убийство, а подозрение падает именно на него. Поэтому Спенсеру ничего не остается, как самому расследовать дело.
«Шестеро вне закона»
Оригинальное название – 6 Underground
Дата выхода – 13 декабря 2019 года
Жанр – экшн, триллер
Количество просмотров – 83 миллиона
Миллионер становится свидетелем, как власти Тургистана используют оружие против мирного населения. В авиабомбардировках гибнут сотни беззащитных людей, среди которых – дети. После этого мужчина решает инсценировать свою смерть и собрать команду таких же призрачных бойцов, готовых противостоять жестокому диктатору.
«Загадочное убийство»
Оригинальное название – Murder Mystery
Дата выхода – 14 июня 2019 года
Жанр – комедия, детектив
Количество просмотров – 83 миллиона
Комедия рассказывает о нетипичной американской чете: полицейском Нике и любительнице детективных романов Одри. Однажды мужчина везет любимую жену в Европу и в самолете знакомится с миллиардером, который любезно приглашает туристов на семейный круиз. Во время отдыха на яхте происходит убийство, а подозрения падают на чужаков.
«Бессмертная гвардия»
Оригинальное название – The Old Guard
Дата вихода – 10 июля 2020 года
Жанр – фантастика, экшн
Количество просмотров – 78 миллионов
Группа наемников обладает суперспособностями: их тела способны быстро регенерироваться после нападения, что делает воинов бессмертными. Однажды они получают новое задание, которое оказывается ловушкой. С тех пор на гвардию охотится корпорация, которая стремится изучить их сверхспособности и создать целое войско. И это противостояние совпадает с приходом в команду новичка – девушки Найл.
«Энола Холмс»
Оригинальное название – Enola Holmes
Дата вихода – 23 сентября 2020 года
Жанр – детектив, приключения
Количество просмотров – 76 миллионов
История о сестре Шерлока и Майкрофта Холмсов стала настоящим открытием для киноманов. Зрители увидели приключения юной школьницы Енолы, которая внезапно остается одна в семейном поместье. Ее мама бесследно исчезла, оставив для одаренной девочки небольшие подсказки, которые не сразу разгадывают братья. Поэтому Энола Холмс отправляется в увлекательное приключение, во время которого ей придется повзрослеть и раскрыть секреты своей родственницы
«Проект «Сила»
Оригинальное название – Project Power
Дата вихода – 14 августа 2020 года
Жанр – экшн, фантастика
Количество просмотров – 75 миллионов
После урагана Катрина Новый Орлеан утопает в преступности. Усложняет задачу правоохранителей и то, что наркодилеры распространяют таблетки «Сила», которые наделяют людей суперспособностями. Никто не знает, какую силу получит, поэтому до конца полиция не может предсказать, каким будет противостояние с очередными преступниками. И, чтобы уравнять условия борьбы, офицеру Фрэнку нужно будет также принимать эти таблетки.
«Будка поцелуев 2»
Оригинальное название – The Kissing Booth 2
Дата виходу – 24 июля 2020 года
Жанр – подростковая комедия
Количество просмотров – 66 миллионов
Романтическая лента рассказывает о старшекласснице Эл, которая строит отношения с Ноем. В 2 части «Будки поцелуев» девушка переезжает в другой город, где учится в колледже. Драма обостряется, ведь Эл встречает красивого однокурсника, который может изменить всю ее жизнь.
«Ирландец»
Оригинальное название – The Irishman
Дата вихода – 31 октября 2019 года
Жанр – криминал, драма
Количество просмотров – 64 миллиона
Закрывает десятку самых популярных проектов Netflix драма «Ирландец». В центре событий – история Фрэнки Ширана, который прошел Вторую мировую войну и единственное что хорошо умеет – это убивать. И в мирное время он нашел, как использовать эти навыки. Перед смертью мужчина решает рассказать миру, в каких уголовных делах он был замешан.
Источник: 24tv.ua
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