Что посмотреть — 10 оригинальных фильмов Netflix

Стриминговая платформа Netflix обнародовала список оригинальных фильмов, которые получили наибольшую популярность среди зрителей. Боевики, комедии или драмы: в десятке лучших проектов можно найти ленты разных жанров. Интересно, что представители Netflix оценивали данные просмотров за 4 недели после премьеры. Затем они смогли увидеть, какие фильмы и в самом деле с нетерпением ожидали зрители. В десятку лучших вошли самые громкие премьеры 2018 – 2020 годов. Все фильмы уже есть в сети, поэтому киноманы, которые не успели их просмотреть, имеют прекрасную возможность сделать это бесплатно. «Эвакуация»

Оригинальное название – Extraction

Дата выхода – 24 апреля 2020 года

Жанр – экшн, триллер

Количество просмотров – 99 миллионов Боевик «Эвакуация» стал одним из самых обсуждаемых в прессе. И, пожалуй, все потому, что главную роль здесь получил звезда Marvel Крис Хемсворт. Актер перевоплотился в наемника Тайлера Рейка, который взялся за опасное дело. Его задача – спасти и вывезти в безопасное место похищенного сына влиятельного преступника. И как можно покинуть город, если заказчиками являются наркобароны, контролирующие каждый квартал. «Птичий короб»

Оригинальное название – Bird Box

Дата выхода – 14 декабря 2018 года

Жанр – фильм ужасов, научная фантастика

Количество просмотров – 89 миллионов Фильм «Птичий короб» рассказывает о постапокалиптических временах, когда люди находятся на грани вымирания из-за безумия, провоцирующего на массовые убийства. Главная героиня, которую сыграла актриса Сандра Буллок, пытается спасти себя и своих детей. Она хочет добраться до безопасного места, преодолев путь в 30 километров с завязанными глазами. И это будет очень непросто, ведь полагаться придется на другие рецепторы – слух, вкус и запах. «Правосудие Спенсера»

Оригинальное название – Spenser Confidential

Дата выхода – 6 марта 2020 года

Жанр – экшн, криминал

Количество просмотров – 85 миллионов Бывший полицейский Спенсер решает переехать в Аризону после освобождения из тюрьмы. Однако перед отъездом ему нужно пройти обучение в школе дальнобойщиков и помочь старому другу с боксером Хоуком. И пока главный герой пытается наладить свою жизнь, в городе происходит убийство, а подозрение падает именно на него. Поэтому Спенсеру ничего не остается, как самому расследовать дело. «Шестеро вне закона»

Оригинальное название – 6 Underground

Дата выхода – 13 декабря 2019 года

Жанр – экшн, триллер

Количество просмотров – 83 миллиона Миллионер становится свидетелем, как власти Тургистана используют оружие против мирного населения. В авиабомбардировках гибнут сотни беззащитных людей, среди которых – дети. После этого мужчина решает инсценировать свою смерть и собрать команду таких же призрачных бойцов, готовых противостоять жестокому диктатору. «Загадочное убийство»

Оригинальное название – Murder Mystery

Дата выхода – 14 июня 2019 года

Жанр – комедия, детектив

Количество просмотров – 83 миллиона Комедия рассказывает о нетипичной американской чете: полицейском Нике и любительнице детективных романов Одри. Однажды мужчина везет любимую жену в Европу и в самолете знакомится с миллиардером, который любезно приглашает туристов на семейный круиз. Во время отдыха на яхте происходит убийство, а подозрения падают на чужаков. «Бессмертная гвардия»

Оригинальное название – The Old Guard

Дата вихода – 10 июля 2020 года

Жанр – фантастика, экшн

Количество просмотров – 78 миллионов Группа наемников обладает суперспособностями: их тела способны быстро регенерироваться после нападения, что делает воинов бессмертными. Однажды они получают новое задание, которое оказывается ловушкой. С тех пор на гвардию охотится корпорация, которая стремится изучить их сверхспособности и создать целое войско. И это противостояние совпадает с приходом в команду новичка – девушки Найл. «Энола Холмс»

Оригинальное название – Enola Holmes

Дата вихода – 23 сентября 2020 года

Жанр – детектив, приключения

Количество просмотров – 76 миллионов История о сестре Шерлока и Майкрофта Холмсов стала настоящим открытием для киноманов. Зрители увидели приключения юной школьницы Енолы, которая внезапно остается одна в семейном поместье. Ее мама бесследно исчезла, оставив для одаренной девочки небольшие подсказки, которые не сразу разгадывают братья. Поэтому Энола Холмс отправляется в увлекательное приключение, во время которого ей придется повзрослеть и раскрыть секреты своей родственницы «Проект «Сила»

Оригинальное название – Project Power

Дата вихода – 14 августа 2020 года

Жанр – экшн, фантастика

Количество просмотров – 75 миллионов После урагана Катрина Новый Орлеан утопает в преступности. Усложняет задачу правоохранителей и то, что наркодилеры распространяют таблетки «Сила», которые наделяют людей суперспособностями. Никто не знает, какую силу получит, поэтому до конца полиция не может предсказать, каким будет противостояние с очередными преступниками. И, чтобы уравнять условия борьбы, офицеру Фрэнку нужно будет также принимать эти таблетки. «Будка поцелуев 2»

Оригинальное название – The Kissing Booth 2

Дата виходу – 24 июля 2020 года

Жанр – подростковая комедия

Количество просмотров – 66 миллионов Романтическая лента рассказывает о старшекласснице Эл, которая строит отношения с Ноем. В 2 части «Будки поцелуев» девушка переезжает в другой город, где учится в колледже. Драма обостряется, ведь Эл встречает красивого однокурсника, который может изменить всю ее жизнь. «Ирландец»

Оригинальное название – The Irishman

Дата вихода – 31 октября 2019 года

Жанр – криминал, драма

Количество просмотров – 64 миллиона Закрывает десятку самых популярных проектов Netflix драма «Ирландец». В центре событий – история Фрэнки Ширана, который прошел Вторую мировую войну и единственное что хорошо умеет – это убивать. И в мирное время он нашел, как использовать эти навыки. Перед смертью мужчина решает рассказать миру, в каких уголовных делах он был замешан. Источник: 24tv.ua

