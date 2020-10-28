Более 71 млн человек уже досрочно проголосовали на президентских выборах в США

Более 71 млн американцев отдали свои голоса на президентских выборах в США еще до официального дня выборов, свидетельствуют данные проекта United States Elections Project.

Это больше половины всех голосов, отданных на президентских выборах в 2016 году.

Более 47 млн избирателей отправили свои голоса по почте, а свыше 23 млн проголосовали на избирательных участках. Как правило, по почте активнее голосуют демократы, а республиканцы предпочитают отдавать свои голоса лично.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. Республиканец Трамп попытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов — бывший вице-президент Джо Байден.