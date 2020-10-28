Алиев пообещал отомстить за жертв ракетного удара по Барде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал отомстить за гибель мирных жителей города Барда, которые попали под ракетный обстрел Вооруженных сил Армении. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Глава государства выразил соболезнования семьям жертв ракетного удара и заявил, что Баку даст достойный ответ противнику.

«Да упокоит Аллах души погибших в результате ракетной атаки вооруженных сил Армении на Барду, выражаю соболезнования их семьям, желаю раненым исцеления. Мы отомстим за жителей Барды и оккупантам будет дан достойный ответ на поле боя», — написал Алиев.

Ранее 28 октября Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила, что в результате обстрела Вооруженными силами Армении города Барда погибли 14 и ранены более 40 мирных жителей. По официальным данным, удар из реактивных систем залпового огня «Смерч» по одному из жилых районов города был нанесен примерно в 13:00 (12:00 мск). Позднее число погибших увеличилось до 21.