Звезда «Обитаемого Острова» полностью сошел с ума и останется надолго в больнице (видео)

Три года назад Степанов выпал из окна. Его госпитализировали в клинику, где помимо переломов у него диагностировали шизофрению и поставили на учет в психоневрологический диспансер.

«Шизофрения началась у него почти сразу после съемок «Обитаемого острова», он попал в клинику. Мы боремся с этим. У него третья группа инвалидности, он получает пенсию», — рассказал его брат Максим Степанов в программе «Звезды сошлись» на «НТВ».

Василий Степанов не смог справится с бременем славы и психологическими особенностями профессии. Такая нагрузка стала невыносимой. Мужчина не был уверен в себе. Близкие объяснили, что актеру не нравилось быть на виду, он признавался, что разочаровался в профессии. Сейчас с актером общается только его семья.