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Звезда «Обитаемого Острова» полностью сошел с ума и останется надолго в больнице (видео)

Российский актер Василий Степанов стал известен широкой публике благодаря картине Федора Бондарчука «Обитаемый остров». Однако после громкого кинодебюта у парня начались серьезные проблемы с психологическим здоровьем.

Три года назад Степанов выпал из окна. Его госпитализировали в клинику, где помимо переломов у него диагностировали шизофрению и поставили на учет в психоневрологический диспансер.

«Шизофрения началась у него почти сразу после съемок «Обитаемого острова», он попал в клинику. Мы боремся с этим. У него третья группа инвалидности, он получает пенсию»,

— рассказал его брат Максим Степанов в программе «Звезды сошлись» на «НТВ».

Василий Степанов не смог справится с бременем славы и психологическими особенностями профессии. Такая нагрузка стала невыносимой. Мужчина не был уверен в себе. Близкие объяснили, что актеру не нравилось быть на виду, он признавался, что разочаровался в профессии. Сейчас с актером общается только его семья.

«Он перестал узнавать людей, но внешне он выглядит здоровым и даже ухаживает за больным дедушкой»,

— рассказываю близкие артиста.

 

27 октября, 2020 | Category: Видео, Новости, Шоу-бизнес ﻿
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