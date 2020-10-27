Земфира заразилась коронавирусом

Как сообщает телеграм-канал Mash, 44-летняя певица Земфира заразилась коронавирусом. По информации канала, звезда сдала тест на COVID-19, результат которого оказался положительным.

Госпитализация ей при этом не понадобилась — лечение она проходит самостоятельно дома. Сама певица эту информацию пока не подтвердила.

Последнее время звезда была занята подготовкой к выпуску своего нового альбома Z, который она обещала представить поклонникам в ближайшее время. Последняя ее пластинка вышла семь лет назад.

Еще весной Земфира рассказывала, что самоизоляцию проводит дома, и призывала к этому и остальных.

Сейчас мы все должны замереть, чтобы выжить,

— отмечала она.

Где и при каких обстоятельствах она заразилась коронавирусом, пока неизвестно.