Как сообщает телеграм-канал Mash, 44-летняя певица Земфира заразилась коронавирусом. По информации канала, звезда сдала тест на COVID-19, результат которого оказался положительным.
Госпитализация ей при этом не понадобилась — лечение она проходит самостоятельно дома. Сама певица эту информацию пока не подтвердила.
Последнее время звезда была занята подготовкой к выпуску своего нового альбома Z, который она обещала представить поклонникам в ближайшее время. Последняя ее пластинка вышла семь лет назад.
Еще весной Земфира рассказывала, что самоизоляцию проводит дома, и призывала к этому и остальных.
Сейчас мы все должны замереть, чтобы выжить,
— отмечала она.
Где и при каких обстоятельствах она заразилась коронавирусом, пока неизвестно.
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