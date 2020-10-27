Из-за действий оккупантов только в этом году на Крыме пересохли не менее 10 озер Селена Гомес не против встречаться с Тимоти Шаламе, считают поклонники » В Швеции теперь официально можно сжечь Коран В Швеции теперь официально можно сжечь Коран — пишут местные СМИ. Чеченский убийца французского учителя добился того, что в Швеции теперь официально можно сжечь Коран, на что удалось получить разрешение прокуратуры. Полицейский попросил прекратить акцию, поскольку она разжигает ненависть к группе людей, но организаторы показали ему решение прокуратуры, прекратившей преследование по такому же обвинению в отношении другого кораносжигателя. Полицейский отступил К группе подошла блондинка с эротическим пирсингом, которая вытащила из сумочки свой коран, поцеловала его и стала убеждать всех «Вы поступаете неправильно! — Я мусульманка! Я не ношу чадру, потому что ислам меня не угнетает! Я целую мой коран! (целует) Я смотрю, что делаете вы, идиоты! Вы сжигаете слово Божье!» «А ты попробуй сперва почитать эту книжку» — советует ей дед, — «худшая религия в мире, надо сокрушить ислам. Этой книжкой я обычно подтираюсь» После сожжения активисты прибрались за собой и выкинули весь мусор в урну

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