«  
  »

В Швеции теперь официально можно сжечь Коран

В Швеции теперь официально можно сжечь Коран — пишут местные СМИ. Чеченский убийца французского учителя добился того, что в Швеции теперь официально можно сжечь Коран, на что удалось получить разрешение прокуратуры.

Полицейский попросил прекратить акцию, поскольку она разжигает ненависть к группе людей, но организаторы показали ему решение прокуратуры, прекратившей преследование по такому же обвинению в отношении другого кораносжигателя. Полицейский отступил

К группе подошла блондинка с эротическим пирсингом, которая вытащила из сумочки свой коран, поцеловала его и стала убеждать всех «Вы поступаете неправильно! — Я мусульманка! Я не ношу чадру, потому что ислам меня не угнетает! Я целую мой коран! (целует) Я смотрю, что делаете вы, идиоты! Вы сжигаете слово Божье!»

«А ты попробуй сперва почитать эту книжку» — советует ей дед, — «худшая религия в мире, надо сокрушить ислам. Этой книжкой я обычно подтираюсь»

После сожжения активисты прибрались за собой и выкинули весь мусор в урну

ШЛ у HL \ щ 9 ! J L ^■ Л íi я I И У 1Г 1 * || W л 9 [>- -* ' Ц m ft" ш,Швеция,страны,коран,политота,Приколы про политику и политиков
27 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  