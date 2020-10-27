В работе Google произошел крупнейший сбой

Поисковый сервис Google оказался недоступен для ряда пользователей в нескольких странах, в том числе в России. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Нарушения работы Google фиксировались в США, Мексике, Перу, Бразилии, Японии и некоторых странах Европы. В России с проблемами столкнулись преимущественно жители Москвы и Перми.

63 процента пользователей, связавшихся с Downdetector, жаловались на трудности при попытке войти в свои аккаунты, у 36 процентов возникли проблемы с поиском.