Ученые — космические корабли за пределами Солнечной системы неизвестным образом тормозятся В работе Google произошел крупнейший сбой » В Голливуде превратили Кафку в фантастический фильм Экранизация романа Ярослава Калфара «Космонавт из Богемии» выйдет на Netflix. Оригинальный роман повествует о приключениях чешского космонавта, который выполняет опасную одиночную миссию и направляется в эпицентр облака космической пыли близ Венеры. Вскоре он встречает на своём пути представителя инопланетной расы — огромного жука. Стремясь забыть неудачи своей личной жизни, герой вместе со своим новым другом отправляется исследовать глубины галактики. Картину поставит режиссёр «Чернобыля» Йохан Ренк, а сценарий напишет дебютант Колби Дэй. Продюсерами будущего фильма станут Ченнинг Татум, Рид Кэролин («Штурм Белого дома», «Удача Логана», дилогия «Супер Майк»), Питер Кирнан (сериал «Товарищ Детектив») и Майкл Паретс. Даты начала съёмок и выхода фильма пока неизвестны.

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