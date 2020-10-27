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В Голливуде превратили Кафку в фантастический фильм

Экранизация романа Ярослава Калфара «Космонавт из Богемии» выйдет на Netflix.

Оригинальный роман повествует о приключениях чешского космонавта, который выполняет опасную одиночную миссию и направляется в эпицентр облака космической пыли близ Венеры.

Вскоре он встречает на своём пути представителя инопланетной расы — огромного жука. Стремясь забыть неудачи своей личной жизни, герой вместе со своим новым другом отправляется исследовать глубины галактики.

Картину поставит режиссёр «Чернобыля» Йохан Ренк, а сценарий напишет дебютант Колби Дэй.

Продюсерами будущего фильма станут Ченнинг Татум, Рид Кэролин («Штурм Белого дома», «Удача Логана», дилогия «Супер Майк»), Питер Кирнан (сериал «Товарищ Детектив») и Майкл Паретс.

Даты начала съёмок и выхода фильма пока неизвестны.

27 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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