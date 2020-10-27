Ума Турман внезапно влюбилась во время изоляции

По информации издания PageSix, 50-летняя Ума Турман встречается с архитектором Питером Саббетом. Во время первой волны пандемии актриса жила в Хэмптоне, там она и встретила своего нового возлюбленного. По словам инсайдера, Ума и Питер познакомились на пляже в Саг-Харборе. Удивительно, но Саббет не знал, что Турман — известная актриса.

Она гуляла по пляжу, а он попросил ее присмотреть за его собакой, пока он купается. Ума согласилась, и теперь, несколько месяцев спустя, они безумно влюблены и вместе хотят купить дом в Хэмптоне,

— заявил источник издания.

Ума Турман с сыном и дочкой

Турман тоже любительница собак: у нее есть щенок итальянской борзой и маленький мопс.

Актриса ранее была замужем за актерами Гари Олдманом и Итаном Хоуком. У нее двое детей от Хоука — 18-летний сын Левон и 22-летняя дочь Майя, а также восьмилетняя дочь Луна от французского бизнесмена Арпада Бюссона. Судебные разбирательства Умы и ее бывшего жениха по поводу условий опеки над их дочерью длились несколько месяцев.

Ума Турман и Гари Олдман Ума Турман и Арпад Бюссон

Звезда «Криминального чтива» также встречалась с владельцем отеля Chateau Marmont Андре Балашем. Турман рассказывала о трудностях в личной жизни, с которыми она столкнулась.

Я знаю, что значит просыпаться десятью годами позже, снова быть одинокой и думать, что у вас был план, и этот план провалился. Я должна нести полную ответственность за крах моего брака. Обвиняя кого-либо, ты не чувствуешь себя лучше,



— говорила она в интервью в 2005 году.