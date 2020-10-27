Сложности и особенности работы виртуального крупье

С переходом в виртуальный мир, казино значительно расширили возможности своих посетителей. Теперь нет необходимости ехать в подобное заведение с другого конца города, достаточно просто открыть официальный сайт и приступить к любимому развлечению. Аналогично изменились условия работы сотрудников подобных заведений. Для оказания услуг в популярной категории казино live-игра, крупье должны придерживаться ряда правил.

Особенности работы

Процесс игры подразумевает, что онлайн-площадки типа https://dendyigraionline.ru/ предоставляют любителям гемблинга возможность играть с реальными крупье, находящимися в текущий момент в студии за игровым столом. Они осуществляют все свои действия в соответствии с правилами игры и казино. Помимо соблюдения строгих правил и умения быстро проводить в уме большое количество расчетов, дилеры прекрасно ориентируются в распространенных жестах, которые применяются при обозначении различных важных моментов во время игры. Общаясь с клиентами, крупье представляют казино, контролирует весь игровой процесс, сдают карты, вращают рулетку.

Подготовка к работе

Перед началом работы, как и сотрудники офлайн заведений, крупье виртуальных порталов должны привести себя в соответствующий вид. Внимание уделяется всем элементам образа – макияжу, прическе, униформе. В зависимости от дресс-кода, принятого в заведении, дилеры надевают юбки, рубашки, жилеты, корсеты или платья.

После этого проводится летучка. В процессе разговора происходит обсуждение возможных перемен на рабочем месте, принятых нововведений, а также нюансов в правилах игры. Закончив обсуждение, которое продолжается в среднем не более пятнадцати минут, дилеры занимают свои места за рабочими столами и начинают проводить игры в прямом эфире. Перерывы осуществляются в соответствии с графиком работы каждого дилера.

Зарплата и отличия хорошего специалиста

Профессиональный крупье отличается такими качествами как пунктуальность, спокойствие, общительность, внимательность. Он всегда спокойно общается с клиентами, оказывает посильную помощь, максимально терпелив.

Прибыльность работы крупье напрямую зависит от его квалификации. Даже новички получают хорошую заработную плату, но она может повышаться в зависимости от его компетенции. Если на протяжении 90 дней дилер не совершил ни одной ошибки его статус повышается, переходя из категории в категорию.

Существуют такие категории как Silver, Gold, Diamonds, Prestige. Чем выше уровень, тем больше прибавка к зарплате, и соответственно, выше размер бонуса за проработанные часы. Стремиться есть к чему, т.к. крупье самого высокого уровня зарабатывает около полутора тысяч евро в месяц, что говорит о том, что работать в онлайн казино достаточно прибыльно.