Сигурни Уивер показала как идеально и аристократично выглядеть в 71 год

Новый выпуск The New York Times Style Magazine посвящен пятерке талантов, которые повлияли на свою сферу и культуру в целом. В топ, по мнению редакции, вошли певица FKA Twigs, фотограф Дауд Бей, правозащитница Анджела Дэвис, художница Барбара Крюгер и актриса Сигурни Уивер. Последняя, к слову, недавно завершила работу над фильмом «Аватар 2» и рассказала в интервью, какие испытания ради этого ей пришлось пройти.

71-летняя Сигурни Уивер сомневалась, стоит ли подписывать контракт с продюсерами нового «Аватара», ведь на съемках ей предстояло подвергаться серьезным физическим нагрузкам. Актриса прошла специальные курсы дайвинга, где научилась задерживать дыхание на несколько минут и не бояться находиться под водой длительное время.

Было страшно. Но я не хотела, чтобы кто-то думал: «Ой, да она старая и не может этого сделать», — рассказала звезда.

На страницах издания Сигурни Уивер предстала в элегантных женственных образах: для съемки актриса позировала в плаще Celine за $3250, блузе Chloe за $1795,а также других стильных вещах модных брендов — Hermès, Christopher Kane, Alberta Ferretti, Salvatore Ferragamo.

Сложно поверить в то, что актриса разменяла восьмой десяток! Она по-прежнему великолепно выглядит — изящная, нежная и сексуальная.