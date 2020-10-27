Шэрон Стоун снялась для Vogue в испанском стиле и рассказала о сексе

Американская актриса, фотомодель, продюсер Шэрон Стоун приняла участие в фотосессии для ноябрьского номера греческого модного журнала Vogue. Знаменитость примерила два запоминающихся эффектных образа.

На одном черно-белом снимке 62-летняя артистка позирует в сверхсмелом длинном прозрачном кружевном платье и огромной шляпе, которую сделала дизайнер Сара Сокол. Шэрон сидит на стуле, а сзади нее видны мужчины с лошадями.

На втором фото Стоун запечатлена в ярком кейпе с вышитыми цветами от индийского модельера Наима Хана.

Фотосессия прошла на ранчо в Калифорнии. Автор работ — американский фотограф Майкл Мюллер.

«Независимо от обстоятельств, кино всегда вызывает самые сильные эмоции, приглашая нас в бесконечное путешествие. То же самое и со Стоун — женщиной, которая осмеливается изменить свой образ и выразить себя так, как она хочет — будь то на экране или в реальной жизни», — отметили журналисты издания.

Они добавили, что Шэрон в интервью рассказала о проблемах, с которыми она столкнулась как женщина в индустрии развлечений, эйджизме, ее отношении к сексу и материнству.