Селена Гомес не против встречаться с Тимоти Шаламе, считают поклонники

Сейчас Instagram-странички американских селебрити заполнены новостям о голосовании. Выборы президента США назначены на 3 ноября, и многие американцы выражают надежду на то, что Дональд Трамп (Donald Trump) не будет переизбран. Так или иначе, инфлюэнсеры призывают своих подписчиков отправляться на голосование. И Селена Гомес (Selena Gomez), конечно, не исключение. Чтобы привлечь внимание как можно большего числа людей, Сел решила подключить к агитации своего друга Тимоти Шаламе (Timothée Chalamet), который тоже отправился на голосование.

Девушка начала прямую трансляцию, в которой 24-летний актер рассказал, что прямо сейчас он стоит на своем участке и ждет очереди на голосование.

«Это очень трогательно, когда на голосование приходит такое количество людей. Сразу появляется ощущение, что люди заинтересованы в том, что происходит в стране», – прокомментировала бывшая девушка Бибера.

Главная задача, которую ставила перед собой Сел, – привлечь внимание аудитории – была исполнена. Правда, многие пользователи сети переключили свою концентрацию с выборов на личность двух агитаторов.

В сети уже давненько поговаривали о том, что Сел и Тимоти, возможно, состоят в отношениях, но тогда это все казалось выдуманными и непроверенными слухами.

«Я так горжусь тобой. Ты через столько всего прошла, и я знаю, что это все имеет значение», – прокомментировал Шаламе действия Гомес.

На этом моменте многие поклонники начали улыбаться: ведь если эти двое разделяют такие важные ценности, не исключено, что они были бы отличной парой. Уверены, Сел не отказалась бы от Тимоти в качестве бойфренда.