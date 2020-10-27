Reebok выпустила кроссовки по мотивам Охотников за привидениями

Если ты обожаешь фильм «Охотники за привидениями», то эта пара кроссовок от Reebok однозначно тебе понравится. Reebok Ghostbusters Ghost Smashers Shoes – дань уважения культовой классике, которая сочетает в себе футуристический дизайн и особенности времени. Айда смотреть, что же компания такое создала!

Если коротко, то эту пару кроссовок можно охарактеризовать несколькими словами: бесстрашная, уникальная и удобная. Men 24 рассказывает, сколько стоит Reebok Ghostbusters Ghost Smashers Shoes, а также, чем же уникальная пара обуви.

Футуристические кроссовки «охотников» представлены в трех цветовых комбинациях: белый, истинно серый, красный. Верх из белой кожи имеет потертый, несколько потрепанный вид и застегивается на липучку. Это соответствует теме. И пусть все вокруг думают, что ты только что боролся с привидениями на соседней улице.

Кроссовки имеют несколько потрепанный вид, чтобы показалось, что ты только что вернулся с охоты на привидений

Reebok Ghostbusters Ghost Smashers Shoes также имеют красную полосу и съемный протонный пакет, расположенный на пятке. Эти элементы отсылают к автомобилю Ecto-1 охотников за привидениями и рюкзаку команды для ловли призраков с синими и красными тюбиками. Кроме того, на черном язычке есть фирменный логотип фильма.

Что касается удобства использования и комфорта, обувь Reebok Ghostbusters Ghost Smashers имеет резиновую подошву для надежного сцепления с асфальтом и долговечности. Сами кроссовки выглядят модно, привлекательно и являются хорошим экземпляром для фанатов сникерсов.

Эта пара прославляет Голливуд и хит 1984, в котором снимались Билл Мюррей, Эрни Хадсон, Год Моранис, Дэн Эйкройд, Сигурни Уивер и Гарольд Рэмис.

Отметим, что производители кроссовок не впервые экспериментируют с моделями, на которые их вдохновили культовые ленты. Так, Reebok выпустил Bug Stompers из фильма «Чужой», а Nike – пару со шнурками, которые самостоятельно завязываются, по мотивам картины «Назад в будущее».

Купить Reebok Ghostbusters Ghost Smashers можно будет на официальном сайте в полночь 31 октября, когда стартует Хэллоуин. Обойдется пара обуви в 150 долларов США. Правда, неизвестно, появятся ли эти кроссовки в Украине.

Поэтому, если ты фанат фильма «Охотников за привидениями», то уже знаешь, что можно просить у Николая на 19 декабря!