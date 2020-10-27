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Reebok выпустила кроссовки по мотивам Охотников за привидениями

Reebok выпустила кроссовки по мотивам Охотников за привидениями

Если ты обожаешь фильм «Охотники за привидениями», то эта пара кроссовок от Reebok однозначно тебе понравится. Reebok Ghostbusters Ghost Smashers Shoes – дань уважения культовой классике, которая сочетает в себе футуристический дизайн и особенности времени. Айда смотреть, что же компания такое создала!

Если коротко, то эту пару кроссовок можно охарактеризовать несколькими словами: бесстрашная, уникальная и удобная. Men 24 рассказывает, сколько стоит Reebok Ghostbusters Ghost Smashers Shoes, а также, чем же уникальная пара обуви.

Футуристические кроссовки «охотников» представлены в трех цветовых комбинациях: белый, истинно серый, красный. Верх из белой кожи имеет потертый, несколько потрепанный вид и застегивается на липучку. Это соответствует теме. И пусть все вокруг думают, что ты только что боролся с привидениями на соседней улице.

Кроссовки имеют несколько потрепанный вид, чтобы показалось, что ты только что вернулся с охоты на привидений

Reebok Ghostbusters Ghost Smashers Shoes также имеют красную полосу и съемный протонный пакет, расположенный на пятке. Эти элементы отсылают к автомобилю Ecto-1 охотников за привидениями и рюкзаку команды для ловли призраков с синими и красными тюбиками. Кроме того, на черном язычке есть фирменный логотип фильма.

Что касается удобства использования и комфорта, обувь Reebok Ghostbusters Ghost Smashers имеет резиновую подошву для надежного сцепления с асфальтом и долговечности. Сами кроссовки выглядят модно, привлекательно и являются хорошим экземпляром для фанатов сникерсов.

Эта пара прославляет Голливуд и хит 1984, в котором снимались Билл Мюррей, Эрни Хадсон, Год Моранис, Дэн Эйкройд, Сигурни Уивер и Гарольд Рэмис.

Отметим, что производители кроссовок не впервые экспериментируют с моделями, на которые их вдохновили культовые ленты. Так, Reebok выпустил Bug Stompers из фильма «Чужой», а Nike – пару со шнурками, которые самостоятельно завязываются, по мотивам картины «Назад в будущее».

Купить Reebok Ghostbusters Ghost Smashers можно будет на официальном сайте в полночь 31 октября, когда стартует Хэллоуин. Обойдется пара обуви в 150 долларов США. Правда, неизвестно, появятся ли эти кроссовки в Украине.

Поэтому, если ты фанат фильма «Охотников за привидениями», то уже знаешь, что можно просить у Николая на 19 декабря!

Источник: 24tv.ua

27 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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