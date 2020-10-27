Погода в Киеве на месяц: когда ждать похолодания?

Под конец октября в Украине потеплело, однако уже в ноябре украинцам следует ожидать похолодания. Это подтверждает прогноз на месяц в Киеве от Погодника. Согласно с ним, практически весь ноябрь в столице будет пасмурным.

В ноябре в столицу приходит поздняя осень. Средняя температура воздуха составляет около 2° тепла. Температуру воздуха в этом месяце нельзя назвать стабильной. Она колеблется в пределах от 1° мороза до 11° тепла. Как в середине, так и в конце месяца возможны небольшие заморозки. Для последнего месяца осени характерен гололед на улицах. Иногда выпадает снег, однако устойчивый снежный покров образуется крайне редко. Как правило, это происходит в декабре.

Среднее количество осадков в ноябре составляет 51 мм. Относительная влажность в этом месяце достаточно высокая. Она может достигать 90%. Ноябрь в Киеве – самый пасмурный месяц. Солнечных дней достаточно мало – не более 8.

Ветер в ноябре слабый. Его скорость составляет не более 7 метров в секунду. Максимальные порывы могут достичь 11 метров в секунду, однако это бывает достаточно редко.

Световой день длится недолго. В начале месяца его продолжительность составляет 9,8 часа. Под конец месяца он сокращается до 8,4 часа.

Погода в ноябре достаточно непредсказуемая. Это не лучший период для посещения столицы и прогулок на улице. Моросящий дождь часто сменяется мокрым снегом. Погода сырая и промозглая. Кроме того, в этот период значительно повышается влажность воздуха.

Жителей столицы интересует вопрос, когда ждать похолодания в этом году? Согласно с прогнозом Погодника, холодать начнет уже в первых числах месяца. Также последний месяц осени может начаться с дождя. Постепенно будет снижаться как дневная, так и ночная температура воздуха. С 1 по 5 ноября дневная температура воздуха будет составлять от 10-12° тепла, а ночная – от 4-6° выше нуля. С 6 числа продолжится снижение температуры воздуха: днем похолодает до 7-8° тепла. Ночная температура не превысит 5° с отметкой плюс. В некоторые ночи она будет опускаться до 2° с отметкой плюс.

Также с 11 по 13 ноября будут идти дожди. 14 ноября они прекратятся, но с 18 числа пойдут с новой силой. В 20 числах продолжится снижение температуры воздуха. На несколько градусов упадут как ночные, так и дневные показатели. В конце месяца дневная температура воздуха составит 5-6° тепла. Ночные показатели достигнут 0°. Все больше будет чувствоваться приход зимы.